Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
ГоловнаСвіт

Вірменія, попри погрози Росії, ратифікувала Римський статут

МЗС РФ заявило, що ратифікація Єреваном документа “матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин”.

Вірменія, попри погрози Росії, ратифікувала Римський статут
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
Фото: EPA/UPG

Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Про це пишуть News Armenia.

Римський статут − міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд, який набрав чинності 1 липня 2002 року. 17 березня цього року МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей. Це означає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні заарештувати лідера окупантів, якщо він відвідає їх.

За поданий законопроєкт проголосували 60 депутатів, проти – 22. Його не підтримали опозиційні фракції “Вірменія” та “Честь маю”.

Єреван підписав Римський статут ще у 1998 році. Цього року у березні Конституційний суд країни визнав конституційними зобов'язання, передбачені документом. Пізніше виконавча влада направила документ до Національних зборів для ратифікації. У вересні його винесли на розгляд парламентарів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Минулого тижня МЗС Росії заявило, що ратифікація Вірменією Римського статуту “матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян заявив раніше, що ратифікація статуту не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies