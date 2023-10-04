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Азербайджан затримав колишніх президентів Нагірного Карабаху, - ЗМІ

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Азербайджан затримав колишніх президентів Нагірного Карабаху, - ЗМІ
Написом «Карабах – Азербайджан!» на позиціях азербайджанських військових у Шуші, контрольованому Азербайджаном регіоні Нагірного
Фото: EPA/UPG

У Ханкенді затримали колишніх президентів невизнаного Нагірного Карабаху – Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, Араїка Арутюняна, а також голову карабахського парламенту Давида Ішханяна. 

Про це повідомляє “Ехо Кавказу” з посиланням на азербайджанські ЗМІ.

Уточнюється, що тепер їх перевозять до азербайджанської столиці Баку.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Водночас, через азербайджанський КПП до Вірменії прибули директор Служби національної безпеки Нагірного Карабаху Арарат Мелкумян, міністр внутрішніх справ Карен Саргсян, держміністр Артур Арутюнян та керівник адміністрації президента Карен Шахраманян. 

Втім, вони не мають жодної інформації про затримання колишніх президентів та спікера парламенту.

Нагадаємо, голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування

Пізніше у Нагірному Карабасі арештували російсько-вірменського мільярдера, колишнього члена сепартистського уряду Рубена Варданяна, що перебуває під санкціями України за близькість до президента РФ Путіна. Він був затриманий у середу вранці при спробі перетину кордону з Вірменією.

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