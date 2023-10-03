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Шведський уряд пропонує виділити третину мільярда крон на кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною

Наразі пропозиція очікує на погодження парламенту Швеції.

Шведський уряд пропонує виділити третину мільярда крон на кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції пропонує виділити 333 мільйона шведських крон на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною. 

Про це повідомляє українське Міністерство економіки.

Відповідну ініціативу шведські урядовці внесли до проєкту бюджету своєї держави на 2024 рік. Наразі документ очікує на погодження. 

Відповідно до пропозицій шведської сторони, гарантії покриватиме Експортно-кредитне агентство Швеції. Вони поширюватимуться на експорт шведських компаній до українських імпортерів. Ці поліси видаватимуть із 2024 року на експорт товарів, які можна класифікувати як допомогу розвитку і застосовуватимуться до транзакцій протягом максимум трьох років, але не пізніше, ніж до кінця 2026 року.

Мінекономіки зазначило, що для українських та шведських компаній ці гарантії означають більш безпечні умови для доставки важливих товарів в Україну, захищеність інвестицій та отримання компенсації у випадку форс-мажору. "Тобто бізнесу не доведеться одноосібно нести весь ризик в угодах з Україною, а відповідно шведські компанії більш охоче заходитимуть на український ринок.", - зазначили в міністерстві. 

За даними відомства, раніше Експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Японії підтвердили участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні. Зокрема, вони надають гарантії від таких видів ризиків – політичне насильство, неконвертованість та експропріація.

Також українських та міжнародних інвесторів готова страхувати державна польська Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE).

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Нагадаємо, Великобританія розробляє механізм страхування від повʼязаних із війною ризиків, щоб переконати бізнес брати участь у відновленні України. Таким чином вона сподівається симулювати інвестиційні, технологічні, енергетичні та оборонні фірми підтримати відбудову.

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