Європарламент ухвалив закон щодо протидії економічному тиску

Закон ухвалили у зв’язку із тим, що іноземні держави все частіше використовують торгівлю та інвестиції як зброю.

Європарламент ухвалив закон, який дозволить ЄС вживати заходів проти економічного шантажу з боку третіх країн, повідомляє DW.

Зазначається, що головна мета цього документа – стримувати подібні спроби тиску. За ініціативу було віддано 578 голосів, проти – 24, 19 утрималися.

"У світовому політичному контексті, де іноземні держави все частіше використовують торгівлю та інвестиції як зброю, цей інструмент проти примусових заходів має захистити суверенітет ЄС та його держав-членів", – йдеться у повідомленні Європарламенту.

Зазначається, що про економічний примус йдеться, коли третя країна чинить тиск на ЄС чи державу ЄС з метою домогтися ухвалення певного рішення – наприклад, через торгові або інвестиційні заходи або загрозу їх вжиття. Цей вид тиску підриває стратегічну автономію Євросоюзу, але не регулюється правилами СОТ.

"Економічний примус підпадає під дію механізму вирішення спорів Світової організації торгівлі тільки в тому випадку, якщо він порушує її правила", – пояснюють у Європарламенті.

У разі підозри, що на ЄС чи країну-члена чинять економічний тиск, Єврокомісії матиме чотири місяці, щоб провести перевірку. Після цього Єврорада має протягом восьми-десяти тижнів кваліфікованою більшістю голосів на підставі висновків Єврокомісії ухвалити рішення з цього питання.

"Головна мета полягає в тому, щоб розпочати діалог з третьою країною та переконати її державні органи припинити примус. Однак якщо це не вдається, ЄС може вдатися до різних контрзаходів”, – йдеться на сайті Європарламенту.

Якщо Єврокомісія визначить, що йдеться про економічний примус, а Єврорада підтвердить це, ЄК отримує шість місяців на підготовку відповідних заходів у відповідь. У складеному євродепутатами списку дій, якими ЄС може відповісти у разі економічного примусу – обмеження не тільки на торгівлю товарами та послугами, а й на права інтелектуальної власності та прямі іноземні інвестиції.

Інші можливі кроки – обмеження доступу до ринку закупівель ЄС та ринку капіталу, а також обмеження щодо допуску на ринок продукції, для якої необхідне дотримання хімічних та гігієнічних норм.

Передбачається, що ЄС може також вимагати "компенсації" від третіх країн, які намагаються чинити на нього економічний тиск.

Нагадаємо, Єврокомісія хоче розморозити 13 млрд євро для Угорщини, аби забезпечити допомогу Україні. ЄК хоче заручитися підтримкою Орбана для збільшення бюджету блоку на 66 млрд євро.