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Reuters: країни Євросоюзу досягли згоди щодо міграційної реформи

З 2015 року ЄС намагався реформувати систему надання притулку нелегальним мігрантам.

Reuters: країни Євросоюзу досягли згоди щодо міграційної реформи
Фото: Reuters

Сьогодні представники 27 держав-членів ЄС досягли угоди щодо нелегальної міграції. Була подолана остання суперечка між Італією та Німеччиною щодо кораблів, які збирають у морі біженців з Близького Сходу та Африки, коли ті намагаються перетнути Середземне море на шляху до Європи.

Про це пише Reuters.

Наразі 27 країн продовжуватимуть переговори з Європейським парламентом. Вони сподіваються мати робочу міграційну систему напередодні виборів до Європейського парламенту 2024 року, в яких візьмуть участь близько 450 млн мешканців ЄС.

"Тепер ми можемо продовжувати переговори", – сказала міністерка міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард. «Важливо забезпечити дію угоди, забезпечити порядок на зовнішніх кордонах ЄС і зменшити потоки".

Згідно з угодою, такі країни, як Італія, які приймають багато середземноморських мігрантів, можуть прискорити процедури надання притулку та просити підтримку у колег із ЄС, включаючи фінансову допомогу та переселення.

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ЄС намагався реформувати систему надання притулку відтоді, як у 2015 році понад мільйон людей досягли його берегів, осівши в країнах першого прибуття, зокрема Греції та Італії.

Дипломатичні джерела повідомили, Італія погодилася на угоду після вилучення деяких згадок про діяльність благодійних організацій, яких фінансує Німеччина для допомоги нелегальним мігрантам.

Раніше Bloomberg писав про те, що Італія збільшить термін утримання нелегальних мігрантів у країні та має намір побудувати для них нові центри прийому.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн відвідала італійський острів Лампедуза, давню гарячу точку періодичних міграційних криз у Європі. У вересні за кілька днів на острів, розташований приблизно за 112 км від узбережжя Північної Африки, прибули тисячі мігрантів.

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