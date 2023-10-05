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ЄС не передбачив фінансування на експорт українського зерна через порт Литви, – єврокомісар

В ЄС пояснюють, що питання транспортування українського зерна через Литву складне.

ЄС не передбачив фінансування на експорт українського зерна через порт Литви, – єврокомісар
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Європейський Союз не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду. Про це повідомив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс, член Європейської Комісії, який відповідає за питання довкілля, океани та рибництво, – пише LRT.

Сінкявічюс зазначив, що фінансова підтримка наразі не передбачена.

"Йдеться не про якусь містичну підтримку, в даному випадку йдеться про прокладання нової залізничної колії, яка є однією з найбільших проблем, друге, це питання про те, що з тими самими вагонами, в яких потрібно перевозити зерно: чи достатньо їх. Є багато логістичних питань", – сказав член Комісії.

Також єврокомісар додав, що транспортування українського зерна через Литву складне ще й тому, що в експортну інфраструктуру цих вантажів у порту Констанца в Румунії вже інвестовано 150 млн євро.

"Це дуже специфічний продукт, який потребує спеціальних вагонів, спеціальних суден, в даному разі, в південному напрямку логістика вже забезпечена", – пояснив Сінкявічюс.

Глава Клайпедського порту Альгіс Латакас зазначив, що литовські морські ворота можуть прийняти понад 10 млн тонн зерна, але найбільшою проблемою залишається те, як доставити його до порту.

Нагадаємо, контроль українського зерна перенесуть із польського кордону в порт Литви.

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