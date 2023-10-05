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Зеленський про ситуацію в Конгресі США: "Переживати вже пізно. Треба працювати"

Президент сказав, що нині в США триває передвиборчий період, лунають різні голоси і деякі з цих голосів "дуже дивні". 

Зеленський про ситуацію в Конгресі США: "Переживати вже пізно. Треба працювати"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відповів, чи занепокоєний ситуацією, що склалася в Конгресі США та може поставити під загрозу подальшу підтримку України.

Спілкуючись із журналістами в Іспанії він сказав, що, на його думку, люди в Україні з таких причин переживати перестали в перші дні повномасштабного вторгнення. Тепер час не переживати, а працювати.

"Думаю, уже запізно переживати. Треба працювати. Я був у Вашингтоні, зустрічався з Президентом Байденом і чув про його 100% підтримку. Також – про двопартійну підтримку в Конгресі", – сказав він.

Зеленський додав, що нині в США триває передвиборчий період, лунають різні голоси і деякі з цих голосів "дуже дивні". 

Нагадаємо, днями Палата представників США усунула з посади спікера Кевіна Маккарті. Процедуру усунення запустив колега Маккарті по Республіканській партії, який звинуватив спікера в таємній домовленості з Байденом щодо допомоги Україні. Маккарті заперечив будь-які таємні домовленості.

До того Конгрес ухвалив тимчасове фінансування без допомоги Україні. Докладно читайте в матеріалі LB.ua.

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