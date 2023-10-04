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Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників Конгресу США

Спікера Палати представників усунули вперше в історії.

Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників Конгресу США
Кевін Маккарті
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу США проголосувала за усунення конгресмена, республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера.

Про це повідомляє CNN.

За пропозицію про звільнення проголосували 216 парламентарів, проти - 210. При цьому вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з поста спікера.

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Тепер Палаті представників потрібно буде обрати нового спікера, але наразі немає чіткої альтернативи, яка би мала необхідну підтримку.

“Жоден спікер Палати представників ніколи раніше не був усунений через ухвалення резолюції про їх усунення”, - наголосило видання.

Тимчасовим спікером Палати представників став республіканець Патрік МакГенрі від Північної Кароліни. Його ім’я було в списку, який Маккарті мав надати клерку в разі вакансії.

Як раніше повідомлялось, республіканець Метт Ґетц подав клопотання про усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті на тлї загострення через ухвалення законопроєкту про фінансування урядових установ та виділення допомоги Україні.

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