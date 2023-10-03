Пентагон заявив, що має достатньо фінансових повноважень, аби деякий час задовольняти потреби України

"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв так, щоб не було перебоїв у нашій підтримці", - заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Пентагон заявляє, що хоча наразі коштів достатньо для продовження підтримки України, але фінансування може закінчитися без будь-яких дій з боку Конгресу.

Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає СNN.

"У нас достатньо фінансових повноважень, щоби ще небагато задовольняти потреби України, але нам потрібно, щоб Конгрес діяв так, щоб не було перебоїв у нашій підтримці, особливо коли міністерство прагне поповнити наші запаси", - сказала Сінгх.

Вона повторила заклик американського міністра оборони Ллойда Остіна до Конгресу виконати зобов'язання США щодо надання "терміново необхідної допомоги народу України, який виборює захист своєї країни від сил тиранії".

Сінгх додала, що наразі відомо, на скільки вистачить $1,6 млрд, що залишилися від раніше виділених для України коштів, заявивши, що це залежить "як це фінансування буде використане для поповнення наших запасів".

"Це справді залежить від того, чого вимагає Україна... І знову ж таки, ми знаємо, що їхніми пріоритетами є ППО та артилерія, а також засоби розмінування. Саме на цьому ми і концентруємося, і це, звичайно ж, те, що ми неминуче поповнюватимемо", - додала заступниця речника Пентагону.

Нагадаємо, Пентагон надіслав листа Конгресу США, в якому попереджає, що закінчуються гроші на заміну зброї, яку Сполучені Штати надіслали в Україну. Поповнення деяких військ вже уповільнене. У листі міститься заклик до Конгресу поновити фінансування України. Конгрес запобіг закриттю роботи уряду, ухваливши на вихідних законопроєкт про короткострокове фінансування, але цей захід припинив будь-яку допомогу Україні у боротьбі з Росією.

Попри те, що Конгрес США минулого тижня не ухвалив додаткового масштабного пакету підтримки України, немає ризику припинення фінансування допомоги з боку Сполучених Штатів, запевнила посол нашої держави у Штатах Оксана Маркарова.

Нині Байден скликав союзників по НАТО, аби обговорити ситуацію з підтримкою нашої держави. Він зазначив, що має заручитися підтримкою Конгресу. Наразі Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Але документ не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Водночас Великобританія і НАТО попередили, що у західних держав закінчуються боєприпаси, які можна було б надати Україні,