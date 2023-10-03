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АР: Пентагон попередив Конгрес США про закінчення грошей на військову допомогу Україні

Міноборони США закликало відновити фінансування.

АР: Пентагон попередив Конгрес США про закінчення грошей на військову допомогу Україні
Фото: defense.gov

Пентагон надіслав листа Конгресу США, в якому попереджає, що закінчуються гроші на заміну зброї, яку Сполучені Штати надіслали в Україну. Поповнення деяких військ вже уповільнене.

Про це пише Associated Press.

У листі, який отримало видання, міститься заклик до Конгресу поновити фінансування України. Конгрес запобіг закриттю роботи уряду, ухваливши на вихідних законопроєкт про короткострокове фінансування, але цей захід припинив будь-яку допомогу Україні у боротьбі з Росією.

Фінансовий контролер Пентагону Майкл МакКорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з 25,9 млрд доларів, виділених Конгресом на поповнення військових запасів США, які надходять в Україну, залишилося 1,6 млрд доларів. Зброя включає мільйони артилерійських снарядів, реактивних снарядів, критичних для контрнаступу України, спрямованого на повернення захоплених РФ територій.

Крім того, у США залишилося близько 5,4 млрд доларів для забезпечення зброєю та технікою зі своїх запасів. У Сполучених Штатів вже б закінчилося це фінансування, якби Пентагон на початку цього року не зрозумів, що переоцінив вже надіслане обладнання, вивільнивши приблизно 6,2 млрд доларів. Частина цих грошей були надіслані в останні місяці.

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Нагадаємо, Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Він не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження до України раніше оголошеної підтримки. Наразі українська влада працює з американськими партнерами щодо нових коштів допомоги.

Днями на офіційному сайті Білого дому з'явилася заява президента США Джо Байдена щодо ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, де немає фінансування допомоги Україні. Байден наголосив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана.

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