Це перший задокументований випадок знищення "Борисоглібська".

У Донецькій області в районі Новопетриківки ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглібськ-2".

Про це повідомила пресслужба Ракетних військ і артилерії.

Зазначається, що це перший задокументований під час війни випадок знищення "Борисоглібська".

Такий самий комплекс українським військам раніше вдалося захопити як трофей.

“Наразі ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів ЗС РФ”, - підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, на Донеччині українські захисники знищили бронегрупу росіян. У ході штурмових дій було знищено ворожих 9 одиниць техніки та понад 50 чоловік піхоти.