Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили російський комплекс "Борисоглібськ-2"

Це перший задокументований випадок знищення "Борисоглібська".

ЗСУ знищили російський комплекс "Борисоглібськ-2"
Фото: Скріншот з відео

У Донецькій області в районі Новопетриківки ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглібськ-2".

Про це повідомила пресслужба Ракетних військ і артилерії. 

Зазначається, що це перший задокументований під час війни випадок знищення "Борисоглібська". 

Підписуйтесь на наш Google News

Такий самий комплекс українським військам раніше вдалося захопити як трофей.

“Наразі ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів ЗС РФ”, - підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, на Донеччині українські захисники знищили бронегрупу росіян. У ході штурмових дій було знищено ворожих 9 одиниць техніки та понад 50 чоловік піхоти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies