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​МАГАТЕ провело ротацію свої експертів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС

Гроссі подякував Японії за броньовані авто для членів місії.

​МАГАТЕ провело ротацію свої експертів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС
Фото: Х/ Rafael MarianoGrossi

Міжнародне агентство з атомної енергії 3 жовтня провело чергову ротацію своїх експертів.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у Х (екствітер).

Він зауважив, що МАГАТЕ виконує свої місії "самостійно та на повну потужність" і висловив вдячність країнам, чий внесок робить це можливим.

"Особлива подяка Японії за підтримку в придбанні цих броньованих машин. Ці автомобілі необхідні не лише для транспортування під час ротації на ЗАЕС, а й важливі для забезпечення безпеки персоналу Агентства", - додав Гроссі.

Фото: Х/ Rafael MarianoGrossi

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Нагадаємо, Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Минулого місяця експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, котрі перебувають на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи упродовж тижня. Це свідчило про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Росіяни вже неодноразово на шляху місії розставляли свої міни. Небезпечні знахідки виявляли і знешкоджували українські сапери.

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