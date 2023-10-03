Міжнародне агентство з атомної енергії 3 жовтня провело чергову ротацію своїх експертів.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у Х (екствітер).

Він зауважив, що МАГАТЕ виконує свої місії "самостійно та на повну потужність" і висловив вдячність країнам, чий внесок робить це можливим.

"Особлива подяка Японії за підтримку в придбанні цих броньованих машин. Ці автомобілі необхідні не лише для транспортування під час ротації на ЗАЕС, а й важливі для забезпечення безпеки персоналу Агентства", - додав Гроссі.

Фото: Х/ Rafael MarianoGrossi

Нагадаємо, Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Минулого місяця експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, котрі перебувають на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи упродовж тижня. Це свідчило про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Росіяни вже неодноразово на шляху місії розставляли свої міни. Небезпечні знахідки виявляли і знешкоджували українські сапери.