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Генерал Тарнавський: На таврійському напрямку є просування Сил оборони

Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1 198 вогневих завдань.

Генерал Тарнавський: На таврійському напрямку є просування Сил оборони
Фото: mukachevo.net

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони України на таврійському напрямку. 

"Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1 198 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема в полон здалися 10 окупантів", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 - спеціальної техніки окупантів. Знищено 8 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога.  За останню добу на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

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