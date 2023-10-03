Генерал Тарнавський: На таврійському напрямку є просування Сил оборони

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони України на таврійському напрямку.

"Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1 198 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема в полон здалися 10 окупантів", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 - спеціальної техніки окупантів. Знищено 8 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога. За останню добу на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.