Внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі пошкоджені школа та дитсадок

Сьогодні, 3 жовтня, вночі РФ атакувала Дніпро ракетами. Ууламки ракети пошкодили 3 навчальні заклади та багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського залізяччя пошкоджені й школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства, окрім понівеченого вогнем складу, побиті кілька десятків авто".

Також від атаки дронами-камікадзе постраждала Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Сьогодні ворог завдав авіаудару по Херсонщині. Там внаслідок удару постраждали 9 людей, один чоловік загинув.