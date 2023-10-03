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Внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі пошкоджені школа та дитсадок

Ворог атакував Дніпро ракетами.

Внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі пошкоджені школа та дитсадок
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 3 жовтня, вночі РФ атакувала Дніпро ракетами. Ууламки ракети пошкодили 3 навчальні заклади та багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського залізяччя пошкоджені й школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства, окрім понівеченого вогнем складу, побиті кілька десятків авто".

Також від атаки дронами-камікадзе постраждала Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Сьогодні ворог завдав авіаудару по Херсонщині. Там внаслідок удару постраждали 9 людей, один чоловік загинув. 

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