Минулої доби, 2 жовтня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Унаслідок ворожої агресії дістали поранення п’ятеро людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Протягом доби було задокументовано 17 ворожих ударів по мирному населенню. Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Гірник, Курахове, селища Курахівка, Неліпівка, Північне, Щербинівка, села Єлизаветівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Трудове. Пошкоджені 27 цивільних об’єктів: 23 житлових будинки, комунальне підприємство, АЗС, електромережі.

Новоукраїнку росіяни накрили з артилерії – поранили двох людей. Також є поранені у Єлизаветівці та Трудовому. Авіабомбу "ФАБ-500" російські війська скинули на Неліпівку, зруйнували 3 оселі. Попередньо – без постраждалих.

Внаслідок обстрілу Північного пошкоджено 2 приватні будинки, АЗС, комунальне підприємство. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, впродовж неділі 1 жовтня росіяни завдали 22 удари по цивільному населенню Донеччини. Унаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення.