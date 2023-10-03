Служба безпеки України повідомила, що провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

За даними відомства, зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

СБУ зауважує, що саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»).

У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.

Під час розслідування злочинних дій «Лохматого» було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.

Зазначається, що в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури «Лохматого» і затримали їх за різними місцями перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.

Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали працівницю місцевого ліцею, яка у інтернеті агітувала за “приєднання” до РФ.