У Генштабі повідомили про зменшення кількості мобілізованих військових РФ

Суттєво зменшилася кількість мобілізованих російських військових з різних населених пунктів РФ на війну проти України.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

"У зв’язку із постійним збільшенням втрат серед особового складу окупаційних військ РФ у війні проти України спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів Росії", – зазначив він.

Ковальчук розповів, що у вересні із міста Іжевськ для доукомплектування підрозділів, що дислокуються на тимчасово окупованих територіях України, відправляли 20-30 осіб кілька разів на місяць. Раніше мобілізували від 100 до 120 осіб.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 279 440 осіб, за минулу добу –близько 360 військових.