Сили ППО збили вночі над Миколаївщиною 16 "Шахедів"

Інформації про влучання та постраждалих немає.

Цієї ночі сили ППО знищили над Миколаївською областю 16 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", – йдеться у повідомленні.

О 4:02 ранку ворог бив з артилерії по акваторії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 29 вересня, близько 4:13, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Минулося без постраждалих.