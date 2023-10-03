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Сили ППО збили вночі над Миколаївщиною 16 "Шахедів"

Інформації про влучання та постраждалих немає.

Сили ППО збили вночі над Миколаївщиною 16 "Шахедів"
Фото: скрин відео

Цієї ночі сили ППО знищили над Миколаївською областю 16 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", – йдеться у повідомленні.

О 4:02 ранку ворог бив з артилерії по акваторії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, вранці 29 вересня, близько 4:13, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Минулося без постраждалих.

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