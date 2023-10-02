Вся підтримка для України, кожен крок нам на допомогу обов’язково повернеться тим, хто підтримує, глобальною безпекою.

Сьогодні в Києві відбулось виїзне засідання Ради у закордонних справах Євросоюзу. Були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, Верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Такий виїзний формат роботи цієї Ради – вперше за межами Європейського Союзу. Але це формально поза межами. Всі ми знаємо, що це лише питання часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож фактично засідання відбулося вже в ЄС. Обʼєктивно наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність. Єдність сучасної Європи, що цінує свободу людей і рівність націй, цінує міжнародне право”, - повідомив президент.

Він додав, що сьогодні говорили, зокрема, про повноправне приєднання України до ЄС.

“Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського Союзу, усіх держав-членів”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні на зустрічі обговорили український захист у цій війні, санкції та намагання Росії обійти їх, роботу українських портів, безпеку в Чорному морі, зерновий експорт та посилення ППО.

“Окремо хочу подякувати всій Італії та особисто пані Джорджі Мелоні, пану міністру закордонних справ Італії за особливо чутливу допомогу, зокрема у відбудові в Одесі: підписано угоду з Італією про відновлення зруйнованого Росією, російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Як би Росія не руйнувала історію та культуру, Європа здатна все відновити. І в цьому сила Європи, нашої Європи – вільної та солідарної”, - зауважив голова держави.

Також президент подякував Данії за рішення відкрити в Миколаєві відділення свого посольства.

Із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент говорив про політичну взаємодію, шляхи солідарності у Європі та про експорт українського зерна, підтримку українських фермерів.

“Дуже важливо, щоб усі у Європі однаково дотримувалися європейських норм і не порушували укладених угод. Це чіткий принцип України, і важливо, щоб такий же принцип був в основі рішень усіх суб’єктів європейської політики”, - підкреслив володимир Зеленський.

Крім того, у розмові з прем’єр-міністром Іспанії Санчесом обговорили міжнародні заходи, до яких Україна готується разом з Іспанією.

“Вся підтримка для України, кожен крок нам на допомогу обов’язково повернеться тим, хто підтримує, глобальною безпекою. Коли російська агресія програє на нашій землі, сама ідея агресії буде розбита. Міжнародне право може виграти лише зараз – лише тут, лише в Україні”, - підсумував президент України.

<iframe width="1271" height="715" src="https://www.youtube.com/embed/AJIfJF4eFZg" title="Такі злочинці, як у Москві, – розуміють лише мову сили. Звернення Володимира Зеленського 02.10.2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Нагадаємо, ЄС готовий взяти на себе безпекові зобов'язання щодо України, і тим самим продемонструвати, що ми підтримуватимемо її в довготерміновій перспективі, що ми хочемо протидіяти дестабілізаційних діяльності Кремля. Про це сьогодні в Києві під час пресконференції за підсумками виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.