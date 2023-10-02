За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 2 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 50 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, а також випустили ракети з вертольоту.

Також ракетами з вертольоту окупанти атакували і Юнаківську громаду, а Білопільську обстріляли з мінометів.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з гранатомету та міномету, а по Шалигинській завдали удару зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:50 ворожа авіація завдала удару керованою авіабомбою по Куп’янську Харківської області. Внаслідок потужного вибуху виникла пожежа у легковому автомобілі, пошкоджені багатоповерхівки та автівки. Одна жінка зазнала травм, її госпіталізували до лікарні.