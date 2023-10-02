Сьогодні близько 13:50 ворожа авіація завдала удару керованою авіабомбою по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Унаслідок потужного вибуху виникла пожежа у легковому автомобілі, пошкоджені багатоповерхівки та автівки. За попередніми даними, одна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали рятувальники. О 14:40 вони загасили палаючий автомобіль.

Фото: МВС України

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 російські військові завдали масованого артилерійського обстрілу по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області. Унаслідок влучань був знищений приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Минулося без загиблих та поранених.