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У ГУР підтвердили, що в Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони

Через брак засобів протиповітряної оборони, Росія почала перекидати ППО із Далекого Сходу

У ГУР підтвердили, що в Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони
Бойове чергування розрахунків ЗРК С-400 «Тріумф» 18-го зенітного гвардійського ракетного полку 31-ї дивізії ППО.
Фото: encyclopaedia.bid

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Росії не вистачає засобів ППО. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, удари по військових підприємствах на території РФ свідчать про те, що в окупантів бракує засобів протиповітряної оборони. 

"Для захисту своєї території Москва вимушена перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема з Далекого Сходу", – зазначив представник ГУР.

Також Юсов додав, що військово-політичному керівництву Росії "варто замислитись", що їм важливіше – розподіляти ППО на тимчасово окупованих територіях або прикривати свою.

Нагадаємо, в ГУР підтвердили ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59. Також, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно провело спецоперацію, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

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