У ГУР підтвердили, що в Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Росії не вистачає засобів ППО. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, удари по військових підприємствах на території РФ свідчать про те, що в окупантів бракує засобів протиповітряної оборони.

"Для захисту своєї території Москва вимушена перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема з Далекого Сходу", – зазначив представник ГУР.

Також Юсов додав, що військово-політичному керівництву Росії "варто замислитись", що їм важливіше – розподіляти ППО на тимчасово окупованих територіях або прикривати свою.

Нагадаємо, в ГУР підтвердили ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59. Також, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно провело спецоперацію, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.