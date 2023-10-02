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В ОПУ відреагували на "жарт" Маска про прохання Зеленського допомогти: "Безумовне заохочення російської пропаганди"

"На жаль, далеко не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків".

В ОПУ відреагували на "жарт" Маска про прохання Зеленського допомогти: "Безумовне заохочення російської пропаганди"
Фото: nzherald.co.nz

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на опублікований американським винахідником і власником соцмережі X Ілоном Маском допис із "жартом" про президента Володимира Зеленського та його закликами допомогти України.

Подоляк вважає, що "будь-яке підтримування Росії сьогодні – це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність". Його коментар не вказує прямо на Маска, але про кого йдеться можна припустити з контексту допису.

"Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні – це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. На жаль, далеко не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків", – написав він.

Маск раніше надавав Україні пристрої для супутникового Інтернету Starlink, але при цьому він зірвав українську спецоперацію в Криму. SpaceX не активувала Starlink у регіоні на запит української влади. Сам Маск пояснив це санкціями. 

Крім того, Ілон Маск за час повномасштабної війни декілька разів втрапляв у скандали через висловлювання або дії щодо України. Він сказав, що його соцмережа не видалятиме пост експрезидента Росії Мєдвєдєв про "зникнення" України. Мільярдер також назвав мітинги на Майдані "переворотом". 

У сьогоднішньому пості він опублікував фото українського президента з підписом "твоє обличчя, коли п'ять хвилин не просив дати мільярд доларів допомоги".

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