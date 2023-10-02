В ОПУ відреагували на "жарт" Маска про прохання Зеленського допомогти: "Безумовне заохочення російської пропаганди"

"На жаль, далеко не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на опублікований американським винахідником і власником соцмережі X Ілоном Маском допис із "жартом" про президента Володимира Зеленського та його закликами допомогти України.

Подоляк вважає, що "будь-яке підтримування Росії сьогодні – це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність". Його коментар не вказує прямо на Маска, але про кого йдеться можна припустити з контексту допису.

"Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні – це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. На жаль, далеко не всі й не завжди, бувши значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків", – написав він.

Маск раніше надавав Україні пристрої для супутникового Інтернету Starlink, але при цьому він зірвав українську спецоперацію в Криму. SpaceX не активувала Starlink у регіоні на запит української влади. Сам Маск пояснив це санкціями.

Крім того, Ілон Маск за час повномасштабної війни декілька разів втрапляв у скандали через висловлювання або дії щодо України. Він сказав, що його соцмережа не видалятиме пост експрезидента Росії Мєдвєдєв про "зникнення" України. Мільярдер також назвав мітинги на Майдані "переворотом".

У сьогоднішньому пості він опублікував фото українського президента з підписом "твоє обличчя, коли п'ять хвилин не просив дати мільярд доларів допомоги".