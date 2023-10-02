На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог зосередився на наступі для повного захоплення Мар'їнки

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Ворог і надалі завдає масованих ударів по території України та поєднує їх із атаками БпЛА типу Shahed для виснаження ППО.

За минулий тиждень ворог завдав 500 авіаційних і 43 ракетних удари, здійснив 392 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах. Імовірність ударів по всій території Україні залишається високою, повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук у ефірі телемарафону.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському напрямках, де тривають важкі бої", – сказав він.

Минулого тижня було 212 бойових зіткнень. Ворог веде штурмові дії одразу на декількох напрямках, намагається витіснити Сили оборони, але має гідну відсіч від захисників. Сили оборони теж ведуть наступальні дії та мають певні успіхи.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних із Україною районах та продовжує обстріли з російської території і діяльність диверсантів із порушенням кордону України.

На Куп'янському напрямку ворог нарощує щільність мінних загороджень уздовж кордону в бєлгородській області, шукає слабкі місця в обороні, але наступальних дій не вів.

На Лиманському захисники відбили атаки ворога в районі Білогорівки. На Бахмутському ворог вів оборонні дії, щоб стримати просування. В районах Богданівки та Білої Гори росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону, а в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки безуспішно намагався відновити втрачене положення.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському зосередився на наступі, щоб повністю захопити Мар'їнку, де за тиждень здійснив 76 невдалих спроб витіснити захисників. Також росіяни намагаються оточити Авдіївку, намагалися прорвати оборону. Вели безуспішні наступальні дії в районах Новоселівки, Степового, Первомайського, Сєвєрного, Невельського, Новомихайлівки, Урожайного, Рівнополя.

На Запорізькому та Херсонському ворог зосередився на веденні оборони. Обстрлює позиції Сил оборони та цивільних. Активно застосовує БпЛА "Ланцет".

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.