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​У справі про спробу підкупити Холодницького не сів ніхто. Всім дали умовні терміни, - ЦПК

Усі чотири фігуранти справи визнали свою вину і пішли на угоду зі слідством.

​У справі про спробу підкупити Холодницького не сів ніхто. Всім дали умовні терміни, - ЦПК
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

Судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ільяшенком у справі про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

 

Обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Ільяшенку призначили 5 років умовно без конфіскації майна.

Крім цього Ільяшенко заплатить 50 млн грн на "Армію дронів". Щоб сплатити ці кошти, він начебто взяв кредит у банку, тому буде продавати нерухомість, щоб погасити борг. Суд скасував арешт із 1/2 будинку, 1/2 квартири в столиці, землі та нежитлових приміщень.

За вироком суду, викривачу Євгену Шевченку виплатять 13,3 млн грн.

Наразі усі чотири фігуранти справи визнали свою вину: Олена Мазурова отримали свій умовний вирок ще у 2021 році, а взамін погодилася дати викривальні покази на інших обвинувачених. У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.

За умовами угод, Кіча, Злочевський та Ільяшенко на трьох сплатили 680 млн грн на дрони для військових, а Злочевський також додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн. Сам хабар у 6 млн доларів ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали ССО.

"У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових", - зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, в червні 2020 року антикорупуційні органи затримали колишню керівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову, колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка та одного із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу.

Їх піймали "на гарячому" після передачі 5 млн доларів, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку.

Пізніше, в липні 2020 року, підозру заочно отримав і сам Злочевський.

Мазурова визнала вину за ч. 4 ст. 369 КК, домовилася про угоду зі слідством і отримала умовний строк.

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