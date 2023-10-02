Росія вдарила по Харкову і Херсонській області (оновлено)

Для низки областей була оголошена балістична загроза.

Вранці росіяни вдарили по Харкову і Херсонській області. Для них була оголошена ракетна небезпека.

Для Харкова загроза була балістичною, попереджали в Повітряних силах. Також балістична загроза станом на 9:16 оголошена для Запорізької, Полтавської, Сумської областей.

"Полтавська, Сумська, Запорізька області – загроза застосування балістичного озброєння!" – йдеться у повідомленні.

Після припинення загрози голова Харківської ОВА уточнив, що окупанти завдали щонайменше п'яті ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілів Херсона загинула одна людина, шестеро поранені. Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територія заводу і тракторної бригади в Херсонському районі; магазин, будівля навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі.