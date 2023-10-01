Головне за неділю, 1 жовтня: День захисників і захисниць України, заклик Байдена до Конгресу

30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Жозеп Боррель в Києві, звернення до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП. Яким запам’ятається 585-й день повномасштабної війни.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перебуває з візитом в Україні.

Нині він провів зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.

Йшлося про постійну військову допомогу ЄС. "Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", - наголосив Боррель.

Глава євродипломатії також вшанував пам’ять загиблих українських захисників та висловив підтримку бійцям, які нині захищають Україну від агресії Росії.

Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть нашу державу.

"Я сподіваюся, що мої друзі по той бік (політичних поглядів – ред.) дотримуються свого слова щодо допомоги Україні. Вони сказали, що будуть підтримувати Україну окремим голосуванням. Ми не можемо за жодних обставин зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана. Я очікую, що спікер (Палати представників – ред.) дотримається свого зобов’язання щодо схвалення (закону – ред.) й необхідної допомоги Україні у час, коли вона захищається від агресії й брутальності", – заявив Байден.

За словами президента, залишилося "небагато часу для того, щоб американські гроші продовжили надходити в Україну". Він закликав Конгрес "припинити ігри й взятися до роботи".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 жовтня – в нашій новині.

1 жовтня Україна атакувала своїми безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі (РФ, Краснодарський край).

Інформацію підтвердили джерела у розвідці.

Операцію провело Головне управління розвідки спільно з Військово-морськими силами.

Інформація про пошкодження уточнюється.

На території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" відбулися урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України.

У заходах взяв участь глава держави Володимир Зеленський, політичні та військові керівники, посли іноземних держав, українські захисники та члени їхніх родин, а також ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка ДПСУ, Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній день обʼєднує мільйони українців та українок, які захищають свободу й незалежність нашої держави, з багатьма поколіннями українського народу, які в різні часи боролися за волю та воювали заради України.

Очільник держави вручив державні нагороди, зокрема, звання "Герой України" українським бійцям і висловив вдячність усім, хто зміцнює нову історію свободи для України та українців.

Подробиці – в новині.

Цього року Україна вперше відзначає День захисників і захисниць 1 жовтня. До дня захисника режисер Любомир Левицький за підтримки бізнесмена Ігоря Ліскі, інвестиційної компанії EFI Group та партнерів зняли відео, щоб показати щоденний подвиг бійців десантно-штурмових військ.

«Тисячі сімей сьогодні чекають додому батька, сина, брата, чоловіка. Але вони завжди поруч, навіть коли далеко! І ця двохвилинна робота є тільки маленьким нагадуванням про це та жестом подяки героям! Сьогодні знімати відео - це зовсім інше, ніж до війни.

У ролику немає «кіношної» зброї чи каскадерів. Сьогодні ми працюємо зі справжніми героями та маємо справу з реальністю. Це унікальний досвід для мене як режисера фіксувати історію!» - зазначив Любомир Левицький.

На думку Ігоря Ліскі, повага до військових є визначальною для нашого суспільства та формування нової візії країни. Саме люди, які захищають країну від агресора, змінюють наше майбутнє та формують сильну державу.

Щемливе відео – в нашій новині.

Народні депутати зібрали вже 186 підписів під зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом про розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із Російської Федерації.

Про це повідомила заступник голови парламентської фракції “Голос” Юлія Клименко. "На сьогодні ми зібрали 186 підписів, і ще є потенціал назбирати до 226 і закрити дискусію про те, що голосів недостатньо", – сказала Клименко.

Відомо, що дві фракції – "Європейська солідарність" і "Голос" у повному складі підписалися під цим зверненням. "Зі "Слуги народу" підписали 120 народних депутатів", – додала Клименко.

Хто ще підтримав ініціативу – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!