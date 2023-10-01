“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ

Воїни заслуговують на підтримку, адже невтомно борються за свободу, любов та життя.

Цього року Україна вперше відзначає День захисників і захисниць 1 жовтня.

До дня захисника режисер Любомир Левицький за підтримки бізнесмена Ігоря Ліскі, інвестиційної компанії EFI Group та партнерів зняли відео, щоб показати щоденний подвиг бійців десантно-штурмових військ.

«Тисячі сімей сьогодні чекають додому батька, сина, брата, чоловіка. Але вони завжди поруч навіть коли далеко! І ця двохвилинна робота є тільки маленьким нагадуванням про це, та жестом подяки героям! Сьогодні знімати відео це зовсім інше, ніж до війни.

В ролику немає «кіношної» зброї чи каскадерів. Сьогодні ми працюємо зі справжніми героями та маємо справу з реальністю. Це унікальний досвід для мене як режисера фіксувати історію!» - зазначив Любомир Левицький.

На думку Ігоря Ліскі, повага до військових є визначальною для нашого суспільства та формування нової візії країни. Саме люди, які захищають країну від агресора, змінюють наше майбутнє та формують сильну державу.

«Я переконаний, кожному з нас буде непросто знайти правильні слова. І як звичайними словами взагалі можна передати повагу, захоплення та любов? В день захисників та захисниць України закликаю вас подякувати кожному, хто захищає наше життя. Воїни заслуговують на підтримку, адже невтомно борються за свободу, любов та життя», - поділився Ігор Ліскі, засновник компанії EFI Group.