Від сьогодні водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами

З 1 жовтня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, або ближнє світло фар.

З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Про це попереджає патрульна поліція України.

"Нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар.

Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП", - застерігають у поліції.

Нагадаємо, у Києві в ДТП за участю чотирьох авто загинули двоє людей.