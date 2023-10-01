​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
ГоловнаСуспільствоЖиття

Від сьогодні водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами

З 1 жовтня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, або ближнє світло фар.

Від сьогодні водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами
Фото: Поліція Львівської області

З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Про це попереджає патрульна поліція України.

"Нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. 

Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП", - застерігають у поліції.

Нагадаємо, у Києві в ДТП за участю чотирьох авто загинули двоє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies