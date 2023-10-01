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Росіяни обстріляли Херсонську область авіабомбами

Сьогодні вночі російська авіація скинула на Херсонську область 10 авіабомб.

Росіяни обстріляли Херсонську область авіабомбами
Фото: МВС

У ніч на неділю, 1 жовтня, Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб. Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону.

Внаслідок обстілів постраждали четверо людей, ще одна людина перебуває під завалами. 

"Цієї ночі в Станіславові під обстрілами постраждало четверо людей. Попередньо, ще одна людина перебуває під завалами. Після обстрілів на околиці Херсона, зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу", – зазначив Толонніков.

Речник додав, що за останній тиждень окупанти скинули на Херсонщину 166 авіабомб. Він наголосив, що у Херсоні та області є великі руйнування через постійні авіаудари.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли Торецьк авіабомбами та з мінометів, внаслідок чого було поранено шестеро людей. Також, окупанти скинули на село Львове у Херсонській області чотири керовані авіабомби.

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