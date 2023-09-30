Окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині, є поранений

Російські війська вдень у суботу, 30 вересня, скинули з дрона боєприпас на село Козацьке Херсонської області.

Є поранений, інформує Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

"До лікарні звернувся 48-річний чоловік. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія обстріляла Херсон у суботу, 30 вересня. Ворожі снаряди влучили у гімназію.

Херсонську громаду за минулу добу обстріляли 20 разів.

Вчора російські військові вдарили ракетами по житловому кварталу Херсона. Внаслідок ворожого вогню повністю зруйнований заклад громадського харчування. Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку.