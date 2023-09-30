Білорусь готує зустріч дипломатів з викраденими українськими дітьми

Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих "місць проживання, навчання й оздоровлення" викрадених в окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - пише пресслужба.

Щоб уникнути відповідальності посадові особи Білорусі намагаються прикритись міжнародними представниками.

Міністерство закордонних справ України закликає дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення в Мінськ - утриматись від участі в пропагандистській акції білоруського режиму.

Нагадаємо, на території РФ Україна починає інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!», щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut).