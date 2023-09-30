Головне за ніч та ранок суботи, 30 вересня: ракетні удари по Краматорську, нічна атака дронів

Цієї ночі росіяни вдарили ракетами по Краматорську на Донеччині.

“У ніч на 30 вересня війська РФ завдали 2 ракетних ударів по Краматорську”, − йдеться у повідомленні Краматорської міської ради.

Одну людину поранено. Пошкоджено автостоянку з двадцятими автомобілями та гуртожиток.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. ЗСУ ліквідували 30 ударних безпілотників РФ, повідомили Сили оборони півдня.

З кримського мису Чауда безпілотники “Shahed-131/136” були спрямовані переважно по південних регіонах.

На Вінниччині знищено 20 дронів, 6 – на Одещині й 4 – на Миколаївщині.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа.

“Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема”, − йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 44 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів. Також Сили оборони за добу ліквідували 4 ворожих танки (загалом 4691), 12 бойових броньованих машин (8984) та 38 артилерійських систем (6447).

Про інші втрати противника – в новині.

На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій створено Альянс оборонних індустрій, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відкритті заходу.

Зеленський зазначив, що у Форумі беруть участь понад 30 країн світу. Їх представляють 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.

За його словами, як основу Альянсу розроблено базову декларацію, до якої можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. Документ вже підписали 13 компаній.

Окрім того, президент повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. “Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну”, − пояснив він.

Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, повідомив Зеленський.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!