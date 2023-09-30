Росіяни вдарили про Краматорську ракетами, є поранений

Цієї вночі росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині ракетами.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“В ніч на 30 вересня війська РФ завдали 2 ракетні удари по Краматорську”, − йдеться у повідомленні.

Пошкоджено автостоянку з двадцятими автомобілями та гуртожиток.

Одну людину поранено.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Нагадаємо, жителі Краматорська знаходять на вулицях нерозірвані снаряди. Міська рада закликала не наближатися до вибухонебезпечних предметів і сповіщати про них рятувальників за номером 101.