Росіяни вдарили про Краматорську ракетами, є поранений

Цієї вночі росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині ракетами.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
“В ніч на 30 вересня війська РФ завдали 2 ракетні удари по Краматорську”, − йдеться у повідомленні.
Пошкоджено автостоянку з двадцятими автомобілями та гуртожиток.
Одну людину поранено.
Ліквідація наслідків обстрілу триває.
Нагадаємо, жителі Краматорська знаходять на вулицях нерозірвані снаряди. Міська рада закликала не наближатися до вибухонебезпечних предметів і сповіщати про них рятувальників за номером 101.