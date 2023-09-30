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Росіяни вдарили про Краматорську ракетами, є поранений

Ворог влучив у гуртожиток.

Росіяни вдарили про Краматорську ракетами, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: краматорська міська рада

Цієї вночі росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині ракетами.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“В ніч на 30 вересня війська РФ завдали 2 ракетні удари по Краматорську”, − йдеться у повідомленні. 

Пошкоджено автостоянку з двадцятими автомобілями та гуртожиток.

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Одну людину поранено. 

Ліквідація наслідків обстрілу триває. 

Нагадаємо, жителі Краматорська знаходять на вулицях нерозірвані снаряди. Міська рада закликала не наближатися до вибухонебезпечних предметів і сповіщати про них рятувальників за номером 101.

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