На Херсонщині запрацювали мобільні ЦНАПи

На території Херсонської області працюють мобільні ЦНАПи.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зокрема, працівники ЦНАПу Високопільської селищної ради провели прийом громадян у Новопетрівському, Архангельському та Зарічнянському старостинських округах.
Уточнюється, що за допомогою “мобільного кейсу” маломобільні мешканці громади та переселенці отримали 31 адмінпослугу.
Влада Херсонщини нагадала, що виїзди адміністраторів стали можливими завдяки допомозі у придбанні кейсу Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), ГО “СПІЛЬНО ХАБ”, БФ “За Херсонщину” у рамках проєкту “Зміцнення громадської довіри” (UCBI 4).
Нагадаємо, що на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.