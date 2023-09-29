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На Херсонщині запрацювали мобільні ЦНАПи

За допомогою “мобільного кейсу” маломобільні мешканці громади та переселенці отримали десятки адмінпослуг.

На Херсонщині запрацювали мобільні ЦНАПи
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

На території Херсонської області працюють мобільні ЦНАПи.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, працівники ЦНАПу Високопільської селищної ради провели прийом громадян у Новопетрівському, Архангельському та Зарічнянському старостинських округах.

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Уточнюється, що за допомогою “мобільного кейсу” маломобільні мешканці громади та переселенці отримали 31 адмінпослугу.

Влада Херсонщини нагадала, що виїзди адміністраторів стали можливими завдяки допомозі у придбанні кейсу Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), ГО “СПІЛЬНО ХАБ”, БФ “За Херсонщину” у рамках проєкту “Зміцнення громадської довіри” (UCBI 4).

Нагадаємо, що на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

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