На Херсонщині запрацювали мобільні ЦНАПи

За допомогою “мобільного кейсу” маломобільні мешканці громади та переселенці отримали десятки адмінпослуг.

На території Херсонської області працюють мобільні ЦНАПи.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, працівники ЦНАПу Високопільської селищної ради провели прийом громадян у Новопетрівському, Архангельському та Зарічнянському старостинських округах.

Уточнюється, що за допомогою “мобільного кейсу” маломобільні мешканці громади та переселенці отримали 31 адмінпослугу.

Влада Херсонщини нагадала, що виїзди адміністраторів стали можливими завдяки допомозі у придбанні кейсу Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), ГО “СПІЛЬНО ХАБ”, БФ “За Херсонщину” у рамках проєкту “Зміцнення громадської довіри” (UCBI 4).

Нагадаємо, що на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.