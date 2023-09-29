Українські бійці відбили низку атак росіян на п'яти напрямках, - Генштаб

Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, а на Авдіївському - в районі Авдіївки Донецької області. Також українські бійці відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та атаки в районі Новомихайлівки Донецької області, на Шахтарському - в районі західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

Упродовж доби відбулись 33 бойові зіткнення. Загалом окупанти завдали п'ять ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 29 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Бучки Чернігівської області; Волфине, Яструбине, Кіндратівка, Володимирівка, Біловоди, Степок, Новодмитрівка Сумської області, а також Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Бучки Чернігівської області; Волфине, Яструбине, Кіндратівка, Володимирівка, Біловоди, Степок, Новодмитрівка Сумської області, а також Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанків Харківської області; Невського Луганської області; Спірного, Серебрянки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Виїмка, Веселе, Привілля Донецької області/;

ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанків Харківської області; Невського Луганської області; Спірного, Серебрянки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Виїмка, Веселе, Привілля Донецької області/; на Бахмутському ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Біла Гора, Залізне Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень;

ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Біла Гора, Залізне Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень; на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебували такі населені пункти, як Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебували такі населені пункти, як Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Великої Новосілки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Великої Новосілки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському противник завдав авіаційного удару біля Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Херсонської області, серед яких Гаврилівка, Республіканець, Миколаївка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, нині росіяни вдарили ракетами по Херсону, було зруйнований заклад харчування. Також окупанти влучили з артилерії у цивільну інфраструктуру міста Вовчанськ на Харківщині, а в Куп’янську під ворожий ракетний обстріл потрапили енергетики.