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У Куп’янську під ворожий ракетний обстріл потрапили енергетики

Росіяни продовжують тероризувати прикордонні області.

У Куп’янську під ворожий ракетний обстріл потрапили енергетики
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Під час виконання ремонтних робіт у Куп’янську на Харківщині енергетики потрапили під ракетний обстріл ворога. Минулося без постраждалих.

Про це повідомляє сайт Міністерство енергетики України.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Під час виконання ремонтних робіт у Куп’янську Харківської області енергетики потрапили під ракетний обстріл. На щастя – без жертв", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що роботи з відновлення мереж тривають попри постійні обстріли і ризики для життя енергетиків. За добу у Харківській області заживили майже тисячу абонентів, з яких 50 споживачів отримали світло вперше з початку повномасштабної російської агресії.

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На Донеччині через обстріли вимикалися дві повітряні лінії електропередачі 110 кВ і підстанція 110 кВ. Через це знеструмлювалися 31 тисяча споживачів у 11 населених пунктах. Більшість заживили того ж дня, ремонтні роботи тривають. Також продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені у Торецьку під час обстрілу 27 вересня. Частина міста вже зі світлом.

Знеструмленою залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від російських обстрілів. За прогнозами Міненерго, новий опалювальний сезон в Україні буде важким.

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