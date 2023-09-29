Протягом минулої доби армія РФ завдала 21 удар по цивільному населенню Донецької області. Через ворожі атаки загинули двоє людей, шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Росіяни атакували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Часів Яр, смт Курдюмівка, Нью-Йорк, Петрівка, села Біла Гора, Костянтинопіль, Стінки. Ворог застосував авіабомби "КАБ-500", "КАБ-250", "КАБ-100", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерію, міномети.

Пошкоджений 41 цивільний об’єкт – 29 житлових будинків, АЗС, магазин, кафе, училище, підприємство, ангари, комбайн, автомобіль, трансформатор.

По Костянтинівці окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами "ФАБ", поранили трьох людей. Пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 6 приватних осель, кафе, магазин. Після опівночі російські війська завдали по місту удару ракетою "С-300". Руйнувань зазнали склади, будівля комунального господарства.

З артилерії Росія обстріляла Красногорівку. Загинули двоє чоловіків, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено 6 приватних будинків. Двома ракетами С-300 ворог поцілив по селу Костянтинопіль. Руйнувань зазнали 6 приватних будинків, ангари, комбайн, автомобіль. Внаслідок артилерійського обстрілу в Кураховому пошкоджено АЗС.

Нагадаємо, впродовж 27 вересня ворог 18 разів обстрілював Донецьку область. Унаслідок ворожої агресії загинула людина, п’ятеро мирних мешканців отримали поранення.