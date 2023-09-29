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Мешканка Торецька “наводила” ворожий вогонь на підрозділи ЗСУ під Бахмутом, – СБУ

Їй загрожує довічне ув’язнення. 

Мешканка Торецька “наводила” ворожий вогонь на підрозділи ЗСУ під Бахмутом, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки Україна повідомила про затримання «на гарячому» ще однієї агентки ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині.

Серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

Встановлено, що зловмисниця передала агресору 8 локацій українських військ, які рухались у напрямку передової.

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму російську агентку затримано на спробі передачі нових розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року.

Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну зрадницю з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилась подруга російської агентки – представниця окупаційного «управління фсб по днр».

За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ.

Про отриману інформацію писала «зв’язковій» у месенджер, а після відправки повідомлень – одразу видаляла їх з телефону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 15 років тюрми отримав агент РФ, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях. Ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.

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