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Вранці ворог вдарив по Херсону. Поранено двох комунальників

Пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Вранці ворог вдарив по Херсону. Поранено двох комунальників
Фото: Офіс генерального прокурора

Сьогодні вранці російська армія вчергове обстріляла Херсон. Поранень зазнали двоє комунальників у центрі міста. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію. 

Обстріл відбувся близько 8:30. Інформацію про напад повідомили в Офісі генерального прокурора та ОВА.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Обох поранених госпіталізували. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Нагадаємо, що вчора внаслідок ударів по Херсону загинули троє жінок. Ворог бив і по інших населених пунктах області, внаслідок чого поранено п'ятьох. 

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