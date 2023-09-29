Троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області

Ворог бив по житлових кварталах та парковій зоні.

Протягом 28 вересня росіяни здійснили 96 обстрілів Херсонської області, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА.

Через російську агресію три людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі", – написав він.

Нагадаємо, що троє людей учора зазнали поранень унаслідок обстрілу Антонівки. Троє жінок загинули внаслідок удару по Херсону. Окупанти б'ють по Херсонській області щоденно, а в попередні дні наростили застосування авіації.