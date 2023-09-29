Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області

Ворог бив по житлових кварталах та парковій зоні.

Протягом 28 вересня росіяни здійснили 96 обстрілів Херсонської області, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА.

Через російську агресію три людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі", – написав він.

Нагадаємо, що троє людей учора зазнали поранень унаслідок обстрілу Антонівки. Троє жінок загинули внаслідок удару по Херсону. Окупанти б'ють по Херсонській області щоденно, а в попередні дні наростили застосування авіації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies