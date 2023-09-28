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Робитимемо все, щоб гарантувати убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу, - Зеленський

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ.

Робитимемо все, щоб гарантувати убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва обговорювався не лише захист України зараз, а й стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі”, - запевнив президент.

Він додав, що сьогодні ж обговорили роботу Ради Україна – НАТО. 

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Також президент провів переговори з міністром оборони Франції, а напередодні – з міністром оборони Великобританії.  Говорили, зокрема, про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги у війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї – необхідної і Україні, і нашим партнерам.

“Є результат і на майданчику МАГАТЕ – Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації. Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, а й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов’язкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти.

Будемо робити все, щоб реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів та убезпечення України й усієї Європи від російського радіаційного шантажу”, - зазначив голова держави.

Сьогодні Володимир Зеленський також провів кілька нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки.

Нагадаємо, Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

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