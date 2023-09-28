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В Києві період з комфортною температурою води у Дніпрі тривав рекордні 119 днів

Середня тривалість періоду з комфортною температурою води у Дніпрі за період спостережень складає 90 днів.

В Києві період з комфортною температурою води у Дніпрі тривав рекордні 119 днів
Фото: Пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського

У Дніпрі в межах Києва температура води перейшла через позначку 20 градусів Цельсія у бік зниження.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Зазначається, що це сталось 25 вересня 2023 року.

Перехід температури води через 20 градусів Цельсія у бік підвищення відбувся у цього року 29 травня.

Таким чином період з комфортною температурою води тривав рекордні 119 днів.

У обсерваторії розповіли, що середня тривалість періоду з комфортною температурою за період спостережень складає 90 днів. Найкоротшим цей період був у 1994 році - 53 дні.

Максимальна температура води у Дніпрі була відмічена 20 липня – 27,2 градуси Цельсія.

Найвищою за час проведення спостережень температура води була 22 липня 2010 року – 28,6 градусів Цельсія.

Найраніше за період спостережень перехід температури води через 20 градусів Цельсія у бік зростання спостерігався 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках.

Крім того, найраніше перехід температури води через 20 градусів Цельсія у бік зниження спостерігався 9 серпня у 1987 р., а найпізніше - 25 вересня цього року.

Нагадаємо, у суботу, 23 вересня, у Києві зафіксували температурний рекорд: середньодобова температура повітря не опустилась нижче 20,6 градусів Цельсія.

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