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Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити оборонне підприємство в Україні

Спільне підприємство має базуватися в Києві та займатися сервісним обслуговуванням, а також складанням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити оборонне підприємство в Україні
Фото: ЕРА/UPG

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити в Україні спільне оборонне підприємство з українською державною групою “Українська оборонна промисловість”.

Про це повідомила пресслужба компанії Rheinmetall

Вже подана заявка на отримання дозволу від інших відповідних агенцій, і очікується, що він надійде найближчим часом.

“Спільне підприємство має базуватися в Києві та займатися сервісним обслуговуванням, а також складанням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що спочатку підприємство працюватиме виключно в Україні. У Німеччині не буде збігів конкуренції, а також немає жодних ознак занепокоєння конкуренцією.

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Співпраця між Rheinmetall та українським оборонно-промисловим комплексом має зміцнити оборонний сектор України та національну безпеку країни.

Згідно з угодою, Україна отримає переваги від комплексної передачі технологій, створення можливостей оборонної техніки вдома, додаткової місцевої доданої вартості та від оперативної доставки військової техніки з Німеччини.

Спочатку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, переданих в Україну в рамках багатосторонньої програми обміну обладнанням, а також тих, які безпосередньо постачаються в Україну Німеччиною.

На наступних етапах партнери мають намір спільно виробляти вибрану продукцію Rheinmetall в Україні. 

У перспективі співпраця може передбачати спільну розробку військових систем командами українських і німецьких фахівців, у тому числі для подальшого експорту в Україну.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall не змінить своїх планів щодо будівництва в Україні танкового заводу через погрози Росії посилити бомбардування української території.

Rheinmetall співпрацює з компанією Укроборонпром, яка запропонувала велику кількість локацій для виробництва. Rheinmetall має намір заснувати з Укроборонпромом спільне підприємство, в якому матиме більший пакет акцій.

У планах Rheinmetall виробляти в Україні боєприпаси, бронетехніку та бойові танки типу Panther. Очікується, що з часом завод може випускати до 400 танків на рік. Також на заводі будуть ремонтувати броньовану техніку типу Fuchs.

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