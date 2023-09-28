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У Раді пропонують скасувати вечірню та заочну форми здобуття вищої освіти

Натомість депутати пропонують, аби у 2024 році університети орієнтувалися на дистанційну та дуальну форми.

У Раді пропонують скасувати вечірню та заочну форми здобуття вищої освіти
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року".

Картка законопроєкту №10092 є на сайті парламенту.

Документ пропонує не набирати бакалаврів та магістрів на вечірню та заочну форми навчання.

Натомість депутати пропонують, аби у 2024 році університети орієнтувалися на дистанційну та дуальну форми здобуття освіти. Зміни не стосуватимуться студентів, які вже вчаться на вечірній формі чи заочно.

Ініціаторами законопроєкту стали нардепи Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші. Зараз вінперебуває на розгляді освітнього Комітету Ради.

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Документ також регулює питання вступу до вишів у 2024 році та складання державної підсумкової атестації.  Цьогоріч ДПА скасують для всіх учнів, крім тих 4-класників, які братимуть участь у пілотному ДПА, що анонсували в УЦОЯО.

Згідно із законопроєктом, цього року конкурсний відбір до вишів має здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років (НМТ), проведених з використанням творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

У 2024 році НМТ включає українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Для вступників на відповідні спеціальності може додатково використовуватись єдине фахове вступне випробування з економіки та управління або аграрних наук.

Нагадаємо, Міносвіти закликає виші розпочинати навчальний рік в очному форматі, залежно від безпекової ситуації

 

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