Укрзалізниця збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона

Укрзалізниця запроваджує воєнізовану охорону вже на дев'яти рейсах.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

У вересні до проєкту "Залізна безпека" долучили такі поїзди:

№29/30 Ужгород – Київ – Ужгород;

№59/60 Чоп – Київ – Чоп;

№85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;

№119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;

№ 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород;

№ 357/359 Київ – Ворохта – Київ.

Як пояснив директор виконавчого філії «Відомча воєнізована охорона» УЗ Володимир Александров, супровід здійснюють два працівники, які перебувають у поїзді та контролюють дотримання порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.⠀"Практика супроводження поїздів воєнізованою охороною показала, що це дієвий інструмент, який дозволяє швидко відреагувати на порушення правил поведінки громадян на залізничному транспорті. Ми відгукнулися на запит суспільства щодо посилення безпекових заходів у поїздах, зокрема, відновивши проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році. Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати", — сказав Александров.⠀Він додав, що працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

Нагадаємо, із червня супровід воєнізованої охорони поновили у трьох поїздах: №41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя, №81/82 Київ – Ужгород – Київ та Інтерсіті + №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.

Також УЗ блокує сотні акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків.