Укрзалізниця значно збільшила пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль

Укрзалізниця збільшує пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ – Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків – Перемишль збільшиться вдвічі.
Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.
Зазначається, що оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків – Хелм.
Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
При цьому призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ – Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт, що означає +1 міжнародний рейс до вже звичного обсягу.
Нагадаємо, минулого тижня Укрзалізниця запустила продаж квитків на потяги до словацького Кошице. Вартість квитка у другому класі складає 412 гривень.