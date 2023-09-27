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Укрзалізниця значно збільшила пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль

Це, зокрема, пов’язано з тим, що 8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль.

Укрзалізниця значно збільшила пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Укрзалізниця збільшує пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ – Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків – Перемишль збільшиться вдвічі.

Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

Зазначається, що оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків – Хелм.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

При цьому призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ – Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт, що означає +1 міжнародний рейс до вже звичного обсягу.

Нагадаємо, минулого тижня Укрзалізниця запустила продаж квитків на потяги до словацького Кошице. Вартість квитка у другому класі складає 412 гривень.

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