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Прибуток українських банків у січні-серпні досяг 95 млрд гривень

Цей показник є рекордно високим за всю історію.

Прибуток українських банків у січні-серпні досяг 95 млрд гривень
Фото: пресслужба НБУ

У січні-серпні 2023 року прибуток українських банків склав 95,1 млрд гривень. Це в 11,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (8,4 млрд гривень).

Про це повідомляє сайт НБУ.

Цей показник є рекордно високим за всю історію. До цього найвищим за вісім місяців був чистий прибуток банків у довоєнному 2021 році – 45,6 млрд гривень порівняно з 32,6 млрд гривень у 2020 році та 44,3 млрд гривен – у 2019-му.

Водночас прибуток банків за серпень цього року скоротився до 11,9 млрд гривень з 15,5 млрд гривень у липні – це лише п'ятий за величиною місячний показник цього року.

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Чисті процентні доходи банків за 8 місяців 2023 року становили 129,3 млрд гривень, збільшившись до 8 місяців минулого року на 40,8%. Чисті комісійні доходи склали 33,4 млрд гривень (+14,1%).

Відносно до попереднього місяця чисті процентні доходи банків збільшились лише на 1% – до 17,91 млрд гривень, а чисті комісійні – на 2,1%, до 3,92 млрд гривень.

Скорочення прибутку в серпні багато в чому пов'язано зі зростанням відрахувань до резервів у 5,3 рази – до 1,62 млрд гривень, інших операційних витрат на 24,2% – до 1,47 млрд гривень, а також податку на прибуток – на 37,8%, до 2,65 млрд гривень.

Загалом за 8 місяців цього року відрахування до резервів становили 6,5 млрд гривень, тоді як за вісім місяців минулого року – 89,4 млрд гривень, податок на прибуток – відповідно 17 млрд та 3,8 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу. НБУ зокрема зобов’язав банки посилити контроль за рахунками осіб з нетиповою активністю.

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