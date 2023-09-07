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НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками осіб з нетиповою активністю

Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками осіб з нетиповою активністю
Фото: пресс-служба НБУ

Національний банк запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу.

Відповідні зміни затверджені постановою №110 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року, повідомляєтсья на сайті НБУ.

Зазначається, що нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності.

Новими вимогами:

  • Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.
  • Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Електронний резидент (е-резидент) – іноземець, який досяг 18-річного віку, не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація про якого внесена до інформаційної системи “Е- резидент”.

Нагадаємо, з 29 серпня НБУ пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям.

Зокрема, банкам дозволили продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

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