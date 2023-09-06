Шість тисяч підприємців отримали компенсації за працевлаштування переселенців, - Мінекономіки

З початку 2023 року держава виплатила 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

“Майже 6 тисяч підприємців отримали від Уряду компенсацію з початку року за працевлаштування 10 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО”, - повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців, - лише одна з комплексу заходів, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці.

Зокрема, бізнес також може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце.

Окрм того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис. грн.

Як повідомлялося, в 2022 році уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців.

Минулого року програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

Нагадаємо також, що уряд змінив порядок компенсації витрат за прихисток переселенців.